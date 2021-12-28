Siirt MHP İl Başkanlığından indirim çağrısına destek

SİİRT (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine 'Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası' kapsamında, MHP Siirt İl Başkanı Fatih Cantürk kent merkezindeki esnafları tek tek gezerek temel ihtiyaç ürünlerinde indirim yapmaya davet etti.

MHP Siirt İl Başkanı Fatih Cantürk ve yönetimi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatı üzerine başlatılan 'Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası' kapsamında sahaya indi. İl genelinde indirim kampanyasına katkı sunmaları için esnaf, üretici, tüccar, süpermarket yöneticileri ve sanayicilerle bir araya geldi. Siirtli vatandaşların yardımsever ve birlik ve beraberliğin şehri olduğunu dile getiren Cantürk, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları ile döviz kurundaki gerileme sonrası temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere diğer ürünlerde indirime gidilmesi konusunda yurt genelinde olduğu gibi MHP Siirt İl Başkanlığı olarak teşvik ve katılım kampanyası başlattıklarını söyledi. Cantürk, "Bu çerçeve de indirim kampanyasına katkı sunmaları için esnaf, üretici, tüccar, süpermarket yöneticileri ve sanayicilerle bir araya geliyor milletimiz adına. İlgili herkesten indirim kampanyasına katkıda bulunmalarını talep ediyoruz" dedi. - SİİRT