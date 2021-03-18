Siirt merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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Siirt merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

18.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:08
Siirt merkezli tefecilik operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Siirt merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Siirt merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tefeciliğin önlenmesine yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında arama ve el koyma kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Siirt, Batman ve Çankırı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ve banka dekontları ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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