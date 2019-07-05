Siirt merkezli tefecilik operasyonu

Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Siirt, Batman, İstanbul ve Muğla'da başlatılan "tefecilik", "yağma", "nitelikli yağma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "tehdit" suçlarını işledikleri iddiasıyla organize suç örgütü üyelerine yönelik operasyon sürüyor.

Jandarma ekipleri, derinleştirilen soruşturmada, 1 memur ve 1 emekli şüphelinin, vatandaşları yüksek miktarda senet imzalatarak borçlandırmak suretiyle tefecilik suçu işlediklerine dair bilgi ulaşması üzerine harekete geçti.

Ekipler, Kurtalan ilçe merkezi ve Kayabağlar beldesindeki 2 adrese düzenledikleri operasyonda, zanlıları yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 alacak verecek ajandası, miktar ve mağdurları yazılı 3 senet, boş senet ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 14 Mayıs'ta Siirt merkezi ile Kurtalan ilçesi, Batman, İstanbul ve Muğla'daki 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA