Siirt Merkezli Fetö Operasyonu

Siirt merkezli 23 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 rütbeli askerden 8'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmaya ilişkin örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı verilen ve gözaltına alınan 28 asker, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay ve bir uzman jandarma tutuklandı, bir binbaşı, 14 astsubay ve 5 uzman jandarma ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Firari 2 rütbeli askeri yakalama çalışması sürüyor.



Siirt merkezli 23 ilde 8 Aralık'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 28 rütbeli asker gözaltına alınmıştı.