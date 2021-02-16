Siirt merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullanıcısı 10 şüpheli yakalandı

Siirt merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Siirt merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Siirt'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık