Siirt merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullanıcısı 10 şüpheli yakalandı
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Siirt merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullanıcısı 10 şüpheli yakalandı

16.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:16
Siirt merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonunda ByLock kullanıcısı 10 şüpheli yakalandı

Siirt merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Siirt merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri FETÖ/PDY'ye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Siirt merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli yakalandı.

Siirt'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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