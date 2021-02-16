Siirt merkezli 2 ilde tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Siirt merkezli 2 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Siirt merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz