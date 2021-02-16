Siirt merkezli 2 ilde tefeci operasyonu: 4 gözaltı
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Siirt merkezli 2 ilde tefeci operasyonu: 4 gözaltı

16.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:10
Siirt merkezli 2 ilde tefeci operasyonu: 4 gözaltı

Siirt merkezli 2 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Siirt merkezli 2 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Siirt merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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