Siirt merkezli 2 ilde tefeci operasyonu: 4 gözaltı
16.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:10
Siirt merkezli 2 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Siirt merkezli 2 ilde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Siirt merkezli 2 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Firari bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz