Siirt merkez köyleri için 7 milyon 635 bin lira bütçe
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Siirt merkez köyleri için 7 milyon 635 bin lira bütçe

Siirt Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2020 yılı tahmini bütçesi 7 milyon 635 bin lira olarak belirlendi.

27.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:50
Siirt merkez köyleri için 7 milyon 635 bin lira bütçe

İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 2020 yılı tahmini bütçesi 7 milyon 635 bin lira olarak belirlendi.

Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis toplantısı, Vali Yardımcısı başkanlığında yapıldı.

Yıldızhan, birliğin 2019 yılı faaliyet raporunun ibra edildiği mecliste, 2020 yılı yatırım plan programı ile 7 milyon 635 bin lira olarak belirlenen tahmini bütçenin okunup onaylandığını belirtti.

Toplantıda, merkez ilçe köylerinin her türlü altyapılarının mevcut durumları, ihtiyaçları, sorunların tespiti ile çözüm önerileri görüşüldü.

Kaynak: AA
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