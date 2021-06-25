Siirt Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü YKS için hafta sonu hizmet verecek

Siirt Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hafta sonu hizmet verecek.

Siirt Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hafta sonu hizmet verecek.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, cumartesi günü 07.00 ile 17.00, pazar günü 07.00 ile 15.30 saatlerinde Siirt Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak.

Sınava girecek öğrenciler işlemleri için müdürlüğü başvurabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz