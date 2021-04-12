Siirt Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı
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Siirt Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı

Siirt Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı.

Siirt Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen seçimi yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı ve Birlik Başkanı Resul Özdemir başkanlığında Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıda, köylerin sorunları ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Özdemir, yaptığı konuşmada, köylerin sorunlarını yerelde çözmek ve köylere daha iyi hizmetler sunabilmek için uyum içerisinde çalışılacağını belirtti.

Toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından 2021 yılı faaliyet raporu ve kesin hesap bütçesi oy birliği ile kabul edilerek, onaylandı.

AK Parti İl Genel Meclis üyeleri Hikmet Ekin, İbrahim Oran, Meşelidere köyü muhtarı Süleyman Arslan ve Sağırsu köyü muhtarı Bahattin Timurtaş encümen seçildi.

Toplantıya, meclis üyeleri ve merkeze bağlı köylerin muhtarları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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