Siirt, Mardin, Elazığ ve Batman'da, salgından sonra ilk cuma namazı kılındı
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Siirt, Mardin, Elazığ ve Batman'da, salgından sonra ilk cuma namazı kılındı

Siirt, Mardin, Elazığ ve Batman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ve diğer alanlarda ilk cuma namazı kılındı.

Siirt, Mardin, Elazığ ve Batman'da, salgından sonra ilk cuma namazı kılındı
29.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:54

Siirt, Mardin, Elazığ ve Batman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aranın ardından camilerde ve diğer alanlarda ilk cuma namazı kılındı.

Siirt'te, Türk Kızılay tarafından maske dağıtılan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak, yanlarında getirdikleri seccadelerin üzerinde saf tuttu.

Merkez Halid Bin Velid Camisi imam hatibi Musa Doğrusever, salgın nedeniyle 16 Mart'tan beri cemaatle cuma namazı kılınmadığını anımsatarak, "Allah'a şükürler olsun, bugün itibarıyla cuma namazımızı gerek okul bahçeleri gerek cami avlularında eda ettik. İl merkezinde de 7 okul ve sahada cuma namazı kıldık." dedi.

Vatandaşlardan Ömer Tepe de buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getirerek, "İnşallah bir an evvel bu hastalık kalkar ve eskiye döneriz." diye konuştu.

Siirt Müftülüğünce cuma namazı öncesi şükür kurbanı kesildi.

Mardin

Mardin'de, Artukoğulları döneminden kalan tarihi Ulu Cami'de yaklaşık bin kişi cuma namazı kıldı.

Cami avlusunu ve bahçesini dolduran vatandaşlar, tekrar toplu cuma namazı kılmanın mutluluğunu yaşadı.

Kızıltepe Belediyesi ekipleri, vatandaşlara maske, dezenfektan ve tek kullanımlık seccade verdi.

Vatandaşlardan Ramazan Yıldırım, tekrar cuma namazı kıldıkları için tarifsiz sevinç yaşadıklarını anlatarak, "Cami bizim birinci evimiz. Çok duyguluyum. Allah'a binlerce şükür olsun ki bize bugünleri nasip etti." ifadelerini kullandı.

Elazığ

Elazığ'da belirlenen 676 camide cuma namazı kılındı.

Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu açık alan ve cami bahçelerine seccadeleriyle gelen vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uydu.

İl Müftüsü Selami Aydın, Mevlana Camisi'nde namaz kıldırırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, uzun süreden sonra camilere kavuştuklarını söyledi.

Konulan kurallar çerçevesinde vatandaşların camilerde namaz kılabileceğini belirten Kaldırım, "Cuma vaktiyle birlikte cemaatimiz camilere kavuşmuş oldu." dedi.

Kaldırım, bundan sonra vatandaşlara büyük görev düştüğünü vurgulayarak, "Özellikle maske takmaları, sosyal mesafeyi korumaları, bireysel teması en aza indirgemeleri, kapalı ve toplu alanlardan uzak durmaları gerekiyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Bahattin Türkoğlu ise tekrar cemaatle cuma namazı kılmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Tüm tedbirlerini alıp koşarak camiye geldiğini kaydeden Türkoğlu, "Allah'a çok şükür, tekrar cemaatle namaz kılmayı nasip etti. Biz de gözyaşımızı tutamadık." dedi.

Öte yandan, Aşağı Demirtaş konteyner kentinde kalan depremzedeler de yakın çevrede cami olmadığı için açık alanda cuma namazı kıldı.

Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde, yanlarındaki seccadelerde saf tutan depremzedeler, İl Müftülüğünce gönderilen din görevlileri eşliğinde cuma namazı kılmanın sevincini yaşadı.

Batman

Batman Müftülüğü tarafından belirlenen 30 farklı noktada cuma namazı eda edildi.

Atatürk Parkı'nda cuma namazını İl Müftüsü Turgut Erhan kıldırdı. Erhan, uzun aradan sonra topluca cuma namazı kılmanın mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Cuma namazına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek, getirdikleri seccadelerde namazlarını kıldı.

Vatandaşlardan Fahrettin Yaşar, cuma namazını kılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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