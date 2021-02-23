Siirt LÖSEV'den dolandırıcılık uyarısı

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Siirt Temsilcisi Rıdvan Aslan, dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Aslan, lösemili çocukların fotoğraflarını kullanarak veya kapı kapı gezip para talep edenlere itibar edilmemesini istedi.

Halkı bilgilendirmek için kentin değişik yerlerine uyarıcı broşürlerin dağıtıldığını dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda lösemili çocukların fotoğrafını kullanarak para talep edenlere karşı vatandaşların daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Kapınıza gelip LÖSEV adına gazete satmaya, sahte makbuzla bağış toplamaya çalışan kişilere itibar edilmemesi gerekir. Palyaço kıyafeti veya maske takmış lösemili çocuk görünümüyle sokakta LÖSEV adına bir şeyler satmak isteyenlere veya organize şekilde hareket eden, topladıkları bağışları kendi çıkarları doğrultusunda kullanan kişiler 155 Polis veya LÖSEV ihbar hattına bildirilmesini bekliyoruz. Çünkü LÖSEV sokakta para toplamaz, parayla gazete satmaz. Kapıya giderek bağış istemez."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz