Siirt'li Genç Kadın, 10 Kilo Süt ile Üretime Başladı, Şimdi İstanbul, Gaziantep ve Bursa'ya Organik...

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Emel Baysal, KOSGEB'den aldığı destek ile ev yapımı yoğurt, peynir, salça ve bal gibi organik ürünlerin yeraldığı şarküteri açtı. 10 kilo süt ile işe başladığını belirten Baysal, 1.5 ay içerisinde 100 kilo süt işlemeye başladığını belirterek, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Bursa gibi kentlere organik ürün satmaya başladım dedi. Kurtalan ilçesinde anlaşmazlık sonucu eşinden boşanmak zorunda kalan Emel Baysal, döndüğü baba evinde KOSGEB'den aldığı destek ile şarküteri açtı. Ev yapımı yoğurt, peynir, salça ve bal gibi ürünleri satmaya başlayan Baysal, 10 kilo süt ile başladığı işini ilerleterek, 1.5 ay içerisinde 100 kilo süt işlemeye başladı. İlçede yaptığı iş ve girişimciliği taktir toplayan ve 10 kardeşi arasında okula gitmeyen Baysal, hikayesini DHA muhabirine anlattı. Annesi ile birlikte ev ürünleri yaparak satmaya başladığını belirten Baysal, Aslında ben bu işi yıllardır yapıyordum. Kendi evimizde, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamak için doğal gıdalar üretiyorduk. Daha sonra bu ürünleri komşularımıza vermeye başladık ve kendileri bu ürünleri bizlerden para karşılığında satın almaya başladılar. Ben de daha çok üretim yaparak satmayı düşündüm. Yaptığım ürünleri satmaya başladığım zaman keyif aldım ve ailemin desteği ile KOSGEB'in girişimcilik kurslarına katıldım. Bu kurslardan aldığım eğitim sayesinde KOSGEB'e başvurdum ve bir iş yeri açma projesi sundum. Organik Park adı altında bir iş yeri açmayı düşünerek projemi sundum ve destek aldım. 1.5 aydır yeni bir iş yeri açtım ve işler çok iyi gidiyordedi.

10 KİLO SÜT İLE BAŞLADI 100 KİLOYA ULAŞTI

Organik Park adlı şarküteriyi işleten Baysal, ilçede bulunan kadınlardan günlük olarak aldığı sütü işlediğini ifade ederek, Bu iş yerimi açtığımdan beri ilçede bulunan kadınlardan ciddi destek alıyorum. Kurtalan ilçemizde büyük ve küçükbaş hayvanları besleyerek geçimlerini sağlayan birden fazla aile ile çalışıyorum ve onlardan süt satın alıyorum. Günde 10 kilo süt alıyordum ancak şuan ise siparişleri yetiştiremiyorum ve bu gün 100 kilo süt satın alarak bu sütü yoğurt ve peynir çeşitleri yaparak satıyorum diye konuştu.

İSTANBUL, GAZİANTEP VE BURSA'DAN SİPARİŞ ALIYOR

İşyerinde bulunan gıdaların tamamen organik olduğunu anlatan Baysal, İstanbul, Gaziantep ve Bursa başta olmak üzere batıdaki bir çok şehirden sipariş aldığını da kaydederek, İnternet ortamında reklamlarımızı yaptık ve ciddi bir destek aldık. Büyük illerde yaşayan Siirt'li ve Kurtalan'lı hemşerilerimize yöresel ürünleri gönderiyoruz. Günlük olarak Siirt'e ise yoğurt gönderiyorum. Diğer yandan da Şanlıurfa ve Gaziantep ilinde acı biber, kurutulmuş patlıcan ve dolmalık biber yapan bayanlar ile anlaştım. Kendilerine sipariş vererek iş yerime getirttim. Yani bu anlamda evlerde bulunan ev hanımlarının aile ekonomisine de destekte bulunuyoruz. Bu şekille Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere bir çok şehirden sipariş almaya başladımdedi.

'SIRADAKİ PROJEM HAYVANCILIK'

İlçede KOSGEB desteği ile açtığı işyerinin gün geçtikçe büyük ilgi gördüğünü ve para kazanmaya başladığını belirten Emel Baysal, sıradaki projesinin hayvancılık olduğunu anlatarak, Bu işi layıkı ile yaptıktan sonra sıradaki hedefim hayvancılık. Bu işe el atmayı hedefliyorum ve Kurtalan ilçesinde bir çiftlik kurmak istiyorum. Bu çiftlikte küçük baş hayvan ile elde edeceğim et süt gibi gıdaları ülkemizin dört bir yanına satmayı düşünüyorum. Şuan Kurtalan ilçesinde hayvancılık yapanlardan süt ve gerekirse et satın alıyorum. Ancak bunu kendimi yapmam durumda daha çok kar edeceğim. Kurtalan ilçesinde bir aileden yumurta siparişi alıyorum. Yürüyen yani köy tavuğu yumurtasına ilgi gösteriliyor. Kendi evinde baktığı tavukların yumurtasını bana satan kadının 10 tavuğu vardı. Ancak şimdi bu sayı 20'e yükseldi. Daha çok yükselteceğini düşünüyorum. Kadınlarımıza mesajım var; kadınların gücünün önünde kimsenin duramayacağını bilsinler, yeter ki istesinlerdiye konuştu.