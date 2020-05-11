SİİRT Kurduğu güneş panelleri sayesinde elektriğini bedavaya getirip, fazlasını da satacak
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SİİRT Kurduğu güneş panelleri sayesinde elektriğini bedavaya getirip, fazlasını da satacak

SİİRT Kurduğu güneş panelleri sayesinde elektriğini bedavaya getirip, fazlasını da satacak
11.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 11.05.2020 08:49

Kurduğu güneş panelleri sayesinde elektriğini bedavaya getirip, fazlasını da satacakSİİRT'te genç girişimci Burak Marangoz (32), evinin çatısına kurduğu güneş panelleri sayesinde kendi evine elektrik sağlarken, geri kalan elektriği satacak.

Kurduğu güneş panelleri sayesinde elektriğini bedavaya getirip, fazlasını da satacak

SİİRT'te genç girişimci Burak Marangoz (32), evinin çatısına kurduğu güneş panelleri sayesinde kendi evine elektrik sağlarken, geri kalan elektriği satacak.

Siirt'te girişimci Burak Marangoz, evindeki elektrik masrafını kısmak amacıyla güneş panelinden faydalanmak için çalışma başlattı. Marangoz, yaptığı araştırmaların ardından evinin çatısına güneş paneli kurmaya karar vererek, 10 kilovat elektrik üretecek 44 güneş paneli kurdu. 15 bin lira maliyetle kurduğu güneş panelleriyle evinin elektrik ihtiyacı karşılamayı planlayan Marangoz, aynı zamanda kazanç da el edeceğini söyledi.

'SİİRT'TE İLK KEZ BÖYLE BİR UYGULAMA YAPILIYOR'

Güneş panellerine yaptığı 15 bin liralık masrafın, 4 yıl boyunca ödeyeceği elektrik ücretine eş değer olduğunu söyleyen Marangoz, "Evimin elektrik faturaları bir hayli yüksek gelmekteydi. Bir yıl önce bu projeyi hazırladım ve yetkili mercilere ilettim. Gelen izinden sonra kendi evimin çatısına 44 adet güneş paneli kurdum ve çalışmalar sona ermek üzere. Bana verilen izinle 10 kilovat elektrik üretebiliyorum. Siirt'te ilk kez böyle bir uygulama yapılıyor. 10 kilovatın yarısını evimin ihtiyacını karşılayacak, diğer yarısını da DEDAŞ'a satmayı hedefliyorum. Maliyet olarak yüksek gelebilir ancak bu maliyeti toplamda 4 yıl içerisinde çıkara bilirsiniz" dedi.

SİİRT Kurduğu güneş panelleri sayesinde elektriğini bedavaya getirip, fazlasını da satacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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