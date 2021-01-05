Siirt Kültür ve Turizm Müdürü Aydın'dan tanıtıma ilişkin açıklama
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Siirt Kültür ve Turizm Müdürü Aydın'dan tanıtıma ilişkin açıklama

05.01.2021 15:41 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:44
Siirt Kültür ve Turizm Müdürü Aydın'dan tanıtıma ilişkin açıklama

Siirt Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, kentin zengin kültür ve turizm potansiyelinden yararlanacaklarını söyledi.

Siirt Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, kentin zengin kültür ve turizm potansiyelinden yararlanacaklarını söyledi.

Aydın, basın kuruluşlarını ziyaretinde, turizmin, geri kalmış kentlerin sosyo-ekonomik gelişmesi için önemli fırsatlar sunduğunu, bu fırsattan istifade etmek için kenti inanç turizmiyle tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Siirt'i, Kültür ve Turizm Bakanlığının Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'ın yer aldığı Mezopotamya şehirleri tanıtım ağına alınarak daha etkin tanıtımın sağlanmasının yolunu açtıklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Siirt ile Mardin kültür olarak birbirlerine benzeyen şehirlerdir. Mardin dizi çekimleriyle turizmde sıçrama yaptı. Mardin'in turizmde yakaladığı ivmeyi Siirt'te de yakalamayı amaçlıyoruz. Özellikle dizi filmlerin çekildiği Mardin'e benzer birkaç senarist ve dizi film yapımcısıyla görüşebilirsek İbrahim Hakkı Hazretleri ve Veysel Karani gibi önemli değerleri ve onların hayatını yansıtan dizilerle şehri tanıtabiliriz. Ayrıca DİKA projesi kapsamında Şırnak, Mardin ve Siirt inanç turizmi destinasyon çalışmaları yapılmaktadır. Destinasyonun çalışmalarıyla ilimiz tanıtımda daha iyi bir yere gelecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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