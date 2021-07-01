Siirt Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde aşı çadırı kuruluyor
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Siirt Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde aşı çadırı kuruluyor

Siirt Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde aşı çadırı kuruluyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çadırı kuruluyor.

Siirt Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çadırı kuruluyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların randevusuz aşıya ulaşmalarını kolaylaştırmak için Siirt Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü çalışma başlatıldığı bildirildi.

Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde aşı çadırı kurulacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastane ve aile hekimlikleri aşı poliklinikleri 1-17 Temmuz arasında saat 20.00 ile 23.00 arasında (Pazar günleri hariç) vatandaşlarımızın randevusuz aşıya ulaşmaları için Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi Sosyal Tesislerinde aşı çadırı ile hizmet verilecek. Sistemde aşı hakkı olanlar aşılarını olabilecekler. Tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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