Siirt Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde Kovid-19 aşı çadırı kuruldu
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Siirt Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde Kovid-19 aşı çadırı kuruldu

Siirt Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde Kovid-19 aşı çadırı kuruldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çadırı kuruldu.

Siirt Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çadırı kuruldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, aşı çadırını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Salgınla mücadelede aşılamanın önemine dikkati çeken Hacıbektaşoğlu, aşı çadırlarıyla vatandaşlara etkin hizmet ulaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Vakalarda düşüş olmasına rağmen tedbirleri elden bırakmayacaklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Kısıtlamaların kaldırılmasıyla virüs bulaşma hızını ve varlığını kaybetmiş değil. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyacağız. Toplum ve aile sağlığı merkezleri ile gezici ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Şehrin en yoğun meydanlarında aşı çadırlarımızla hizmet vereceğiz. Görevli ekiplerimiz, nüfusun yoğun olduğu köylerimizde de çalışmalara devam ediyor. Kısa sürede hedef kitlemizi aşılamayı planlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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Siirt Kızlar Tepesi Sosyal Tesisleri'nde Kovid-19 aşı çadırı kuruldu - Haberler
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