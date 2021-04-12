Siirt Kızılay Şube Başkanı Altunç'tan kan bağışı çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt Kızılay Şube Başkanı Altunç'tan kan bağışı çağrısı

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt Kızılay Şube Başkanı Altunç'tan kan bağışı çağrısı

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Altunç, ramazan ayında iftardan sonra kan bağışının kabul edileceğini belirtti.

Stoklarda azalan kan ihtiyacına yönelik vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini dile getiren Altunç, şunları kaydetti:

"Ramazanda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağından hastaların mağdur olmaması için kan bağışı kabul edilecek. Kısıtlamalar kan bağışını kapsamıyor. İftar sonrasında kan bağışı için Siirt Habibe Sancak Kızılay Kan Merkezimiz açık olacak. Halkımızdan kan bağışına yönelik duyarlılık bekliyoruz. Alınacak randevu ve gelen SMS ile sokağa çıkabilecek vatandaşlarımızı bağış için bekliyoruz. Vatandaşlarımız bir ünite kan bağışı yaparak üç hayat kurtarabilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siirt Kızılay Şube Başkanı Altunç'tan kan bağışı çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:39:20. #1.15#
title