Siirt Kızılay gönüllüleri kan bağışında bulundu
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Siirt Kızılay gönüllüleri kan bağışında bulundu

26.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:45

Türk Kızılay Siirt Şubesi gönüllüleri kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Siirt Şubesi gönüllüleri kan bağışında bulundu.

Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, Kızılay Genel Merkezinin çağrısı üzerine kan stoklarında yaşanan azalmayı telafi etmek için başlatılan kampanya kapsamında Kızılay gönüllülerin bağışta bulunduğunu söyledi.

Aynı hassasiyeti tüm vatandaşlardan da beklediklerini dile getiren Altunç, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle stoklarında azalma olduğunu, genel merkezin "Göster kendini" sloganıyla Türkiye genelinde başlattığı kampanyaya Kızılay gönüllülerinin destek verdiğini belirtti.

Kovid-19 nedeniyle tüm tedbirlerin alındığı Güres Caddesi'ndeki Siirt Habibe Sancak Kan Bağışı Merkezinde geçen hafta ildeki kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin destek çıktığını ifade eden Altunç, "Bugün de aynı hassasiyeti Kızılay gönüllülerimiz gösterdi. Yapılan bağışla kan ihtiyacımızı telafi etmek istiyoruz. Bugünkü bağışta 50 ünite kan toplamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızı da hafta içinde kan vermeye bekliyoruz." diye konuştu.

Kızılay gönüllüsü Muhammet Ali Babaoğlu da bir ünite kanın hayat kurtaracağı düşüncesiyle yapılan çağrıya kayıtsız kalmayarak bağışta bulunmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Siirt Kızılay gönüllüleri kan bağışında bulundu
Siirt Kızılay gönüllüleri kan bağışında bulundu
Siirt Kızılay gönüllüleri kan bağışında bulundu
Siirt Kızılay gönüllüleri kan bağışında bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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