Siirt kırsalında PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Siirt kırsalında PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığı, Siirt kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Siirt kırsalında PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
06.06.2020 20:51 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:55

Jandarma Genel Komutanlığı, Siirt kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Siirt kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda; -2 piyade tüfeği, -9 şarjör, -1 termal silah dürbünü ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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