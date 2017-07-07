Siirt Kaymakamın Aracına Bombalı Saldırı Ek Görüntü

Siirt Kaymakamın Aracına Bombalı Saldırı Ek Görüntü

Siirt Kaymakamın aracına bombalı saldırı Ek görüntü(Tür: Yurt)

Siirt Kaymakamın aracına bombalı saldırı Ek görüntü

(Tür: Yurt)