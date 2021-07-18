Siirt kara yollarında trafik denetimleri artırıldı
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Siirt kara yollarında trafik denetimleri artırıldı

Siirt kara yollarında trafik denetimleri artırıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt'te Kurban Bayramı tatili nedeniyle oluşabilecek araç yoğunluğuna karşı kara yollarında denetimler artırıldı.

Siirt'te Kurban Bayramı tatili nedeniyle oluşabilecek araç yoğunluğuna karşı kara yollarında denetimler artırıldı.

Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt-Kurtalan kara yolu Eruh çevreyolu kavşağında denetim gerçekleştirdi.

Kentten il dışına çıkan sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, trafik kurallarını da hatırlattı.

Denetimlerin bayram sonuna kadar cadde ve kavşaklarda devem edeceği belirtildi.

Siirt kara yollarında trafik denetimleri artırıldı
Siirt kara yollarında trafik denetimleri artırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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