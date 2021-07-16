Siirt Kadın Yaşam Merkezinde mobil aşı uygulama noktası oluşturuldu
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Siirt Kadın Yaşam Merkezinde mobil aşı uygulama noktası oluşturuldu

Siirt Kadın Yaşam Merkezinde mobil aşı uygulama noktası oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesi Kadın Yaşam Merkezinde Kovid-19 mobil aşı uygulama noktası oluşturuldu.

Siirt Belediyesi Kadın Yaşam Merkezinde Kovid-19 mobil aşı uygulama noktası oluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen aşı seferberliği kapsamında kurulan mobil aşı noktasında ikna edilen kadın kursiyer ve eğitmenlere aşı uygulanmaya başladı.

Kadınlara aşının koruyuculuğu hakkında bilgiler verilen aşı uygulama noktasında yanlış algılara itibar edilmemesi ve toplumsal bağışıklığın kazanılması için tüm vatandaşların bir an önce aşı olmaları çağrısında bulunuluyor.

Siirt Kadın Yaşam Merkezinde mobil aşı uygulama noktası oluşturuldu
Siirt Kadın Yaşam Merkezinde mobil aşı uygulama noktası oluşturuldu
Siirt Kadın Yaşam Merkezinde mobil aşı uygulama noktası oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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