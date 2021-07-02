Siirt-İstanbul uçak seferleri haftada 4 güne çıkarıldı
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Siirt-İstanbul uçak seferleri haftada 4 güne çıkarıldı

Siirt-İstanbul uçak seferleri haftada 4 güne çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt-İstanbul uçak seferleri haftada 4 güne çıkarıldı.

Siirt-İstanbul uçak seferleri haftada 4 güne çıkarıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, haftada üç gün olan Siirt-İstanbul karşılıklı uçak seferlerinin 4 güne çıkarıldığı, 11 Temmuz'dan itibaren salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri seferlerin yapılacağı belirtildi.

Siirt-Ankara karşılıklı seferlerinin de pazartesi ve cuma günleri devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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