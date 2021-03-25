Siirt İŞKUR Müdürlüğü, iş gücü piyasasına katkı sağlayacak akademik çalışmalara destek verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt İŞKUR Müdürlüğü, iş gücü piyasasına katkı sağlayacak akademik çalışmalara destek verecek

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt İŞKUR Müdürlüğü, iş gücü piyasasına katkı sağlayacak akademik çalışmalara destek verecek

Siirt Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak akademik çalışmalara 7 bin 500 liraya kadar destek sağlayacak.

Siirt Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak akademik çalışmalara 7 bin 500 liraya kadar destek sağlayacak.

İŞKUR Müdürlüğünden yapılan açıklamada, işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlara katkı sağlayacak akademik çalışmalara destek sunulacağı belirtildi.

Ulusal bazda bilimsel kaynak oluşturularak yayın sayısının artırılması ve akademik çalışmaların sonuçlarının işgücü piyasasına uyarlanmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akademik çalışma programı kapsamında her bir başarılı çalışma için lisans öğrencilere 2 bin 500, yüksek lisans öğrencilerine 5 bin ve doktora öğrencilerine 7 bin 500 lira destek sağlanacak. İŞKUR'un vermiş olduğu destekten faydalanabilmek için çalışma hayatı ve istihdam alanında hazırlanacak çalışmalar için 15 Mart-14 Nisan tarihleri arasında akademi.iskur.gov.tr adresinden çevrimiçi başvurulabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Ersun Yanal Deniz Türüç Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt İŞKUR Müdürlüğü, iş gücü piyasasına katkı sağlayacak akademik çalışmalara destek verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 15:48:10. #1.16#
title