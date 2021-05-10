Siirt'in Ulaştı köyünde imece usulü yılda yaklaşık 20 milyon sebze fidesi üretiliyor
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Siirt'in Ulaştı köyünde imece usulü yılda yaklaşık 20 milyon sebze fidesi üretiliyor

Siirt'in Ulaştı köyünde imece usulü yılda yaklaşık 20 milyon sebze fidesi üretiliyor
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyünde imece usulü yılda yaklaşık 20 milyon sebze fidesi üretiliyor.

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyünde imece usulü yılda yaklaşık 20 milyon sebze fidesi üretiliyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki 552 nüfuslu Ulaştı köyünde, 22 yıl önce başlayan seracılık her geçen gün gelişti.

Köyde muhtardan imama, kadınlardan gençlere kadar her yaştan vatandaşın desteğiyle 150 serada yetiştirilen fideler birçok ile gönderiliyor.

Seracılık, üretime katılmak isteyen 7 ailenin köye dönüş yapmasını sağladı.

Üretime devlet desteği

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, "Sera Modernizasyon" projesi kapsamında bu yıl yüzde 70'i hibe yüzde 30'u çiftçi katkı payı ile 41 sera üreticisine sera naylonu ve malzemesi dağıtıldı.

215 bin lira tutarındaki 4 ton 300 kilogram malzeme ile seraların modernizasyonu sağlandı.

"Köyde herkes çalışıyor"

Köy muhtarı ve fide üreticisi Cemal Hazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde herkesin üretip, kazandığını söyledi.

Köydeki sera sayısının daha da artacağını dile getiren Hazar, "Köyde herkes çalışıyor, serada fide üretimi yaparak para kazanıyor. Bu köyde imece usulü bir çalışma var. Birbirimize yardım ediyoruz. Nüfusun tamamı ilk baharda fidecilikle uğraşıyor." dedi.

Seralarda domates, patlıcan, biber gibi birçok ürünün fidesini yetiştirdiklerini belirten Hazar, üretilen fideleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki çiftçilere ve vatandaşlara sattıklarını aktardı.

Nurcan Hazar da 9 çocuğuyla serada çalıştığını ifade ederek, "Seracılık olmasa bu kadar nüfusla geçimimizi sağlayamazdık. İşimiz bu. Zor ama çok şükür memnunuz. Köyün kadınlarının hepsi serada çalışıyor." diye konuşu.

Nurcan Hazar'ın kızı Semanur Hazar da ailesiyle bir arada çalışmaktan keyif aldığını belirterek, aynı zamanda eğitimini de sürdürdüğünü ifade etti.

Mevlit Hazar da yılın 5-6 ayını fidan dikerek geçirdiklerini, geri kalan aylarda da kapalı seracılık yaptıklarını kaydetti.

Fidelere bölge illerinden ve özellikle Van'dan yoğun talep olduğunu anlatan Hazar, ailesiyle çalışıp kazanç sağladığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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