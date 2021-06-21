Siirt'in şal-şepik kumaşı, Beştepe Sarayı'nda sergilenecek
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Siirt'in şal-şepik kumaşı, Beştepe Sarayı'nda sergilenecek

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Kültür Sanat

Siirt'in şal-şepik kumaşı, Beştepe Sarayı'nda sergilenecek Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sarayındaki Türkiye'nin dokuma kumaşları sergisinde Siirt'in Eruh ilçesinde üretilen şal-şepik kumaşlarının yer alması el dokumasına olan ilgiyi arttırdı.

Siirt'in şal-şepik kumaşı, Beştepe Sarayı'nda sergilenecek

SİİRT - Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sarayındaki Türkiye'nin dokuma kumaşları sergisinde Siirt'in Eruh ilçesinde üretilen şal-şepik kumaşlarının yer alması el dokumasına olan ilgiyi arttırdı.

Siirt yöresinde genelde erkeklerin giydiği ve 500 yıllık geçmişe sahip şal-şepik kumaşı Beştepe'de sergilenecek. Eruh Halk Eğitim Merkezi ve İŞKUR Müdürlüğünün ortak projesi ile hayata geçirilen şal-şepik projesinde 30 kursiyer eğitim görerek meslek sahibi oluyor. Kursiyerler tarafından dokunan şal-şepik kumaşlarının Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sarayında Türkiye'nin dokuma kumaşları sergisinde yer almasından dolayı mutlu olduklarını belirten Eruh Halk Eğitim Merkezi Müdürü Seyfettin Çelik, "Burada Siirt İŞKUR İl Müdürlüğü ile işbirliği halinde açmış olduğumuz kursumuzda 30 kursiyerimiz bulunmakta. Bu kursiyerlerimize şal-şepik mesleğini öğretmekteyiz. Aynı zamanda kursiyerlerimize harçlık da ödüyoruz. Ürettiğimiz kumaşları kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte yurdun her tarafına göndermeye başladık. Siparişler alıyoruz ve bundan çok memnunuz. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sarayında sergilenecek olan Türkiye'nin dokuma kumaşları sergisinde kumaşlarımızın sergilenecek olması bize ayrıca gurur vermektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Siirt'in şal-şepik kumaşı, Beştepe Sarayı'nda sergilenecek
Siirt'in şal-şepik kumaşı, Beştepe Sarayı'nda sergilenecek
Siirt'in şal-şepik kumaşı, Beştepe Sarayı'nda sergilenecek
Siirt'in şal-şepik kumaşı, Beştepe Sarayı'nda sergilenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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