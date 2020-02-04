Siirt'in Pervari ilçesinde okullar tatil edildi
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Siirt'in Pervari ilçesinde okullar tatil edildi

Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarıl tatil edildi.

04.02.2020 22:48 | Son Güncelleme: 04.02.2020 22:53
Siirt'in Pervari ilçesinde okullar tatil edildi

'in ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarıl tatil edildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Pervari kent merkezi ve köylerde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bir gün süreyle tatil edildiği, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamilelerin de idari izinli sayılacağını ifade edildi. - SİİRT

Kaynak: İHA
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