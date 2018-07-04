Son Dakika! Siirt'te 4 Gün Önce Bahçeye Ot Toplamaya Giderken Kaybolan Salih Oral Bulundu
Son Dakika... Siirt'in Pervari ilçesi Güleçler köyünde 4 gün önce bahçeye ot toplamaya giden ancak kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Mehmet Salih Oral bulundu.
Sirrt'in Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde 3 gün önce odun toplamak için gittiği ormanlık ve dağlık alanda kaybolan zihinsel engelli 15 yaşındaki Salih Oral'dan iyi haber geldi.
ODUN TOPLAMAYA GİDERKEN KAYBOLMUŞTU
Pervari ilçesine bağlı Güleçler köyünde yaşayan zihinsel engelli Salih Oral, 2 Temmuz Pazartesi sabahı eşekle yakacak odun toplamak için yakınlardaki ormanlık ve dağlık alana gitti. Bir süre sonra eşek, Salih Oral olmadan köye döndü. Salih Oral akşam olmasına karşın eve gelmeyince yakınları ve köylüler, bölgeye gidip arama yaptı. Ancak sonuç alınamayınca, jandarmaya haber verildi.
BİTKİN BİR HALDE BULUNDU
Bunun üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Dün Pervari Kaymakamı Hakan Şeker de bölgeye gelerek hem çalışma yapan ekiplerden, hem de köylülerden bilgi aldı. Aramalar, bugün sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Bölgeyi karış karış arayan ekipler, Oral'ı köy çevresinde bulunan kayalıklarda bitkin bir halde buldu.
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Çok şükürCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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NİHAYET GÜZEL BİR HABERCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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Allahım sana şükürler olsn sağ salim bulundu...keşke leyla ve eylül için onlar içinde iyi haber alsaydık yüreğimiz yandı onlar melek oldu mekanları cennet geride kalanlara ailesine sabır versin...Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır