Siirt'in Kurtalan ilçesinde vatandaşların su ihtiyacı ekiplerce karşılandı Siirt'in Kurtalan ilçesinde vatandaşların bayramı susuz geçirmemesi için Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da kullanılarak evlere su taşındı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde vatandaşların bayramı susuz geçirmemesi için Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da kullanılarak evlere su taşındı.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Siirt'ten gelen içme suyu hattındaki arıza nedeniyle ilçeye su verilemediğini belirterek, vatandaşların mağdur olmaması için çalıştıklarını söyledi.

Halkın su ihtiyacını karşıladıklarını dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Arıza nedeniyle ilçemize kısıtlı miktarda su gelmektedir. Biz de bayram arifesinde, bayrama girerken gerek kiraladığımız su tankerlerinin yanı sıra itfaiye ve TOMA ile vatandaşlarımıza su getirmeye çalışıyoruz. Bayram arifesinde vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Su sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımız, gece gündüz belediyeyi arayarak su talebinde bulunabilir."

Aydın, arızanın kısa sürede çözülerek su sıkıntısının giderileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA