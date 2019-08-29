Siirt'in kültür mirası kayıt altına alınıyor

29.08.2019 15:10

Siirt'in kültür mirası, "Soyut ve Somut Kültür Mirası ile Tabiat Varlıkları Envanteri Projesi" kapsamında kayıt altına alınıyor.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dicle Kalkınma Ajansı ve İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, Mardin Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Dr. Zekai Erdal'ın bilimsel danışmanlığında yapılıyor.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde kurulan, arkeolog, sanat tarihçi, kültür varlıkları koruma uzmanı, inşaat mühendisi, tarihçi, edebiyatçı, sosyolog ve müze uzmanlarından oluşan ekipler, Siirt merkez ve 6 ilçe ile tüm köyleri gezilerek, saha çalışmalarını yürütüyor.



Ağustos sonu itibarıyla Pervari ilçesinde 36 köy, Kurtalan ilçesinde 45 köy, Tillo ilçesinde 6 köy, Baykan ilçesinde 5 köy ve kent merkezine bağlı 10 köyde çalışmalar tamamlandı, kalan ilçe ve merkez köylerinin saha çalışmaları devam ediyor.



Arazi ekibi, tespit edilen kültür ve tabiat varlıklarını fotoğraf, video ve drone çekimi, koordinat alımı, ölçüm ve mimari çizimleri de dahil yazılı ve görsel olarak kayıt altına alıyor. Proje tamamlandığında, Siirt'teki somut, soyut kültür varlıkları ile tabiat güzelliklerinin envanteri çıkarılarak, Siirt'in kültür ve turizm potansiyeli ortaya konulacağı belirtildi.

Kaynak: AA