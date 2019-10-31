Siirt'in kanaat önderlerinden Hafız Muhammed Taha Gültekin vefat etti
Siirt'in kanaat önderlerinden Hafız Muhammed Taha Gültekin, hayatını kaybetti.
Siirt'in kanaat önderlerinden Hafız Muhammed Taha Gültekin, hayatını kaybetti.
Tedavi gördüğü Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün 81 yaşında vefat eden Tillo Sultan Memduh Camisisi emekli imam hatibi Gültekin için Tillo Ulu Cami'de tören yapıldı.
Kılınan namazın ardından Gültekin'in cenazesi vatandaşlarca bir süre omuzlarda taşınarak, İsmail Fakirullah Hazretleri Mezarlığına getirildi.
Gültekin'in cenazesi okunan dualarla toprağa verildi.
Törene, Siirt ve çevre illerden gelen kanaat önderleri, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.