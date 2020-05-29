Siirt'in Herokal kırsalında 2 terörist öldürüldü
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Siirt'in Herokal kırsalında 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Siirt'in Herokal kırsalında 2 terörist öldürüldü
29.05.2020 21:46 | Son Güncelleme: 29.05.2020 21:53

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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