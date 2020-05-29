Siirt'in Herokal kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'in Herokal kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
29.05.2020 22:02 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:06
Siirt'in Herokal kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
SİİRT - İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt kırsalında 2 teröristin silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Herokal kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist silahları birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
Kaynak: İHA