Siirt'in Eruh ilçesinde 21 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin kırmızı bültenle aranan gri kategoride... - Haberler
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Siirt'in Eruh ilçesinde 21 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin kırmızı bültenle aranan gri kategoride...

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Siirt'in Eruh ilçesinde 21 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin kırmızı bültenle aranan gri kategoride yer alan 'Herdem Amed' kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi.

SİİRT (DHA) - Siirt'in Eruh ilçesinde 21 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin kırmızı bültenle aranan gri kategoride yer alan 'Herdem Amed' kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı: Eren operasyonunda 21 Ekim'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan...

İçişleri Bakanlığı: Eren operasyonunda 21 Ekim'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan...

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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