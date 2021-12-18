Siirt'in Eruh ilçesinde 21 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin kırmızı bültenle aranan gri kategoride...
Siirt'in Eruh ilçesinde 21 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin kırmızı bültenle aranan gri kategoride yer alan 'Herdem Amed' kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi.
SİİRT (DHA) - Siirt'in Eruh ilçesinde 21 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin kırmızı bültenle aranan gri kategoride yer alan 'Herdem Amed' kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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