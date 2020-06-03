Siirt'in Bağgöze köyü karantinaya alındı SİİRT'in Eruh ilçesindeki Bağgöze köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

SİİRT'in Eruh ilçesindeki Bağgöze köyü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Eruh ilçesine bağlı Bağgöze köyünde, koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla Bağgöze köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı ve 14 gün süreceği belirtildi. Açıklamada, "Eruh ilçemize bağlı Bağgöze köyünde Covid-19 tetkik sonucu pozitif çıkan şahısların bazı köylülerle temas etikleri tespit edilmiştir. Bu nedenle yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Bağgöze köyünde 3 Haziran 2020 günü saat 15.00 itibariyle 17 Haziran 2020 tarihine kadar geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlarının kapatılmasına İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA