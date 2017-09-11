Siirt'in Akbaş Köyünde Kapağı Açılan Kimyasal Bir Varil Nedeniyle 30 Kişi Zehirlendi Ek

Siirt'in Akbaş Köyünde Kapağı Açılan Kimyasal Bir Varil Nedeniyle 30 Kişi Zehirlendi Ek

Siirt'in Akbaş Köyünde Kapağı Açılan Kimyasal Bir Varil Nedeniyle 30 Kişi Zehirlendi Ek