Siirt'in 11 köyünde sokağa çıkma yasağı
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Siirt'in 11 köyünde sokağa çıkma yasağı

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar nedeniyle 11 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Siirt'in 11 köyünde sokağa çıkma yasağı
13.06.2020 16:45 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:12

SİİRT'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar nedeniyle 11 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Eruh ilçesine bağlı 11 köyde sokağa çıkmanın yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Vatandaşların can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı göz önüne alındığında, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri gereğince 13 Haziran 2020 günü saat 16.00'dan itibaren bölgedeki operasyonun sona ermesine kadar faaliyetin icra edileceği alan Siirt ili Eruh ilçesi Çetinkol, Cintepe, Yanılmaz, Görendoruk, Dikboğaz, Dadaklı, Özlüpelit, Dağdöşü, Dönerdöver, Tünekpınar ve Demiremek köyleri bölgesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır." 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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