: Siirt ılısu'da su yükseldi, teknelerle gezi düzenleniyor

06.01.2020 09:21 | Son Güncelleme: 06.01.2020 09:23

Ilısu'da su yükseldi, teknelerle gezi düzenleniyor

Siirt'te, Ilısu Baraj Gölü'yle birlikte su seviyesinin yükseldiği Botan Nehri'ne tekneler indirilerek, geziler düzenlenmeye başladı. Gezinin yanı sıra teknelerle, kara yolunun kapandığı 38 köye de ulaşım sağlanıyor.

Siirt'te, Ilısu Barajı nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Botan Nehri'nde tekneyle gezi etkinliğine başlandı. İşletmeciler tarafından Akdeniz Bölgesi'nden getirilen tekneler, Botan Nehri'ne indirildi. Teknelerle gezi yapılırken, ayrıca Ilısu Barajı Gölü'nün kenarında kalan köylere ulaşım da sağlanıyor. Tekne işletmecisi Rahmi Olgaç, Botan Nehri'nde gezi turunun yanı sıra 40 dolayında köye ulaşım sağladıklarını söyledi. Kara yoluyla ulaşımın zaman aldığı Belkız Ana Kaplıca Tesisleri'ne teknelerle kısa süre ulaşılacağını ifade eden Olgaç, bu gelişmenin kentin turizmine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

'38 KÖYE ULAŞIM SAĞLIYORUZ'

Olgaç, Ilısu Barajı'nın su tutmasından hemen arından birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Bizler de buraya fark katmak için 6 tekne getirdik. Aldığımız izinler doğrultusunda gerek tekne gezintileri gerekse de taşımacılık yapıyoruz. Toplamda 38 köye ulaşım sağlayarak köylülerimizi günübirlik getirip götürüyoruz. Ayrıca Siirtli vatandaşlar şifa bulmak için sürekli terci ettiği Belkız Ana Kaplıcası'na da seferlerimiz başladı. Siirtliler buna büyük ilgi gösteriyor. Aynı zamanda Botan Vadisi'ni de teknelerle geziyoruz dedi.

Botan Nehri'nin Ilısu Barajı ile birlikte neredeyse denize dönüştüğünü söyleyen Siirtliler, tekne gezi etkinliği kentin turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Kaynak: DHA

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