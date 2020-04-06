Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür'ün Covid-19 testi pozitif çıktı
Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, görülen belirtiler üzerine Korona virüs (Covid-19) şüphesiyle test yaptırdı.
06.04.2020 01:35 | Son Güncelleme: 06.04.2020 01:35
Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, görülen belirtiler üzerine Korona virüs (Covid-19) şüphesiyle test yaptırdı. Ömür, yapılan test sonucu pozitif çıkınca gözlem altına alındı.
Ömür'ün, evinde 14 gün boyunca kendini izolasyona aldığı öğrenildi. - SİİRT
Kaynak: İHA