Siirt İl Özel İdarespor'da maç hazırlığı

24.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:20

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Cizre Serhatspor maç hazırlıklarını sürdürüyor.



Kulüp başkanı Hifzullah Canpolat, takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi.



Taraftara destek çağrısında bulunan Canpolat, şunları kaydetti:



"Dün Bismil 21 Sportif Faaliyetler Spor Kulübünü ile oynadığımız maçtan 3 puan aldık. Bu galibiyet takıma moral sağladı. İkinci devrede hiçbir maçı kaybetmeyen takım şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. İki gün sonra Cizre Serhatspor ile Siirt Atatürk Stadında önemli bir maça çıkıyoruz. Taraftarın desteğiyle maçı kazanacağız."

Kaynak: AA