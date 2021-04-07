Siirt İl Özel İdarespor: 2 - Muğlaspor: 1
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Siirt İl Özel İdarespor: 2 - Muğlaspor: 1

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt İl Özel İdarespor: 2 - Muğlaspor: 1

Misli.com 3. Ligi 4. grupta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Muğlaspor'u 2-1 yendi.

Misli.com 3. Ligi 4. grupta mücadele eden Siirt Özel İdarespor, Muğlaspor'u 2-1 yendi.

Siirt Atatürk Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmada Muğlaspor, 10. dakikada Fatih'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Baskılarını artıran Özel İdarespor, 35. dakikada Harun'un attığı golle skoru eşitledi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Siirt Özel İdarespor, 88. Dakika Burhanettin attığı golle 2-1 öne geçti.

Siirt Özel İdaresi bu galibiyetle puanını 38'e çıkardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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