Siirt İl Özel İdaresispor: 0-1
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Siirt İl Özel İdaresispor: 0-1

09.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:19
Siirt İl Özel İdaresispor: 0-1

STAT: Muğla AtatürkHAKEMLER: Erhan Kaya (xx), Mahmut Gülle (xx), Yasin Kılıç (xx)MUĞLASPOR: Barış Başkan (x) - Mehmet (xx), Atakan (xx), İbrahim Can (xx), Burak (x) (Dk. 69 Barış x), İbrahim İçuz (xx), Ömer Faruk (xx) (Dk.

STAT: Muğla Atatürk

HAKEMLER: Erhan Kaya (xx), Mahmut Gülle (xx), Yasin Kılıç (xx)MUĞLASPOR: Barış Başkan (x) - Mehmet (xx), Atakan (xx), İbrahim Can (xx), Burak (x) (Dk. 69 Barış x), İbrahim İçuz (xx), Ömer Faruk (xx) (Dk. 80 Ercan x), Polat (xx), Emre (x), Muhammed (x), Süleyman (xx)SİİRT İL ÖZEL İDARESİSPOR: Ahmet (xxx) - Faruk (xxx), Burhanettin (xx) (Dk. 85 Bilal), Abdullah (xx), Turgut (xx), Enis (xx), Necati (xxx), Mehmet (xx), Abdülkadir (xxx) (Dk. 85 Ömer), Harun (xx) (Dk. 74 Celal xx), Hamit (xx) (Dk. 62 Barış xx)GOL: Dk. 71 Necati (Siirt İl Özel İdaresispor)SARI KARTLAR: Süleyman (Muğlaspor) - Enis, Burhanettin, Mehmet, Barış (Siirt İl Özel İdaresispor)MİSLİ.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Muğlaspor, evinde Siirt İl Özel İdaresispor'a 1-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlıların bulduğu pozisyonları harcadığı mücadelede, konuk takımın golünü 71'inci dakikada Necati kaydetti. Evinde galibiyeti bulunmayan ve 7 puanda kalan Muğlaspor'un 3 puan özlemi 3 haftaya yükseldi.5'inci dakikada Muğlaspor net fırsattan yararlanamadı. Süleyman'ın sağdan ortasında ceza alanı içinde Ömer Faruk'un ayak koyduğu top direk dibinden auta çıktı.15'inci dakikada Muğlaporlu Süleyman'ın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.59'uncu dakikada ev sahibi ekipten Ömer'in sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ahmet, kaleye giden topu son anda çeldi.60'ıncı dakikada Muğlaspor baskısını iyice artırdı. Atakan'ın ceza yayı üzerinden plasesini kaleci Ahmet, çizgi üzerinden çıkardı.71'inci dakikada konuk takım ilk isabetli şutunu gole çevirdi. Ceza yayı üzerinde Barış'ın pasıyla topla buluşan Necati, mükemmel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 

Maçı Siirt temsilcisi 1-0 kazandı.


- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aykut KURT

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