Siirt İl Özel İdaresine 3 yeni hizmet aracı alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Siirt İl Özel İdaresine 3 yeni hizmet aracı alındı

20.01.2021 13:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:12
Siirt İl Özel İdaresine 3 yeni hizmet aracı alındı

Siirt Özel İdaresi, makine parkına 3 yeni hizmet aracı dahil ederek filosunu genişletti.

Siirt Özel İdaresi, makine parkına 3 yeni hizmet aracı dahil ederek filosunu genişletti.

İl Özel İdaresine yeni alınan 2'si kar küreme, 1'i de ağır iş makinaları taşıyıcısından oluşan araçlar için Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölye parkında düzenlenen törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat ve kurum personeli katıldı.

Araçlarla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, alınan araçların Özel İdare filosunu güçlendirdiğini belirtti.

Tören, okunan duanın ardından kurban kesilmesiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Vladimir Putin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Cüneyt Çakır Stjepan Tomas Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt İl Özel İdaresine 3 yeni hizmet aracı alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 13:18:14. #1.15#
title