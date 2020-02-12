Siirt il merkezi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde eğitime kar engeli

12.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:22

Siirt il merkezi ile Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki okullar yarın tatil edildi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, kentte kar yağışının devam ettiğini vurguladı.

Kent merkezi ve bağlı köylerde okulların 13 Şubat Perşembe günü tatil edildiğini belirten Atik, "Sevgili çocuklar, sağlığınız bizim için çok önemli, o yüzden perşembe günü merkez ve merkeze bağlı köylerimizde okullar tatil edildi. Bu tatili fırsata çevirip bol bol kitap okuyun. Kar okula engel ama okumaya engel değil. İyi tatiller." ifadesini kullandı.

Öte yandan, aynı gün kamuda çalışan engelliler ile hamileler de idari izinli sayılacak.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde de İlçe Hifzısıhha Kurulu kararıyla ilçedeki kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 13 Şubat Perşembe tatil edildi.

Kaynak: AA