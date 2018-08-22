Siirt İl Jandarma Komutanı Atabay Görevine Başladı

Albay Kemal Benek'ten boşalan Siirt İl Jandarma Komutanlığına atanan Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay görevine başladı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in katılımıyla valilik tarafından düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılan Albay Atabay, eşiyle birlikte şehit yakınları ve gazi ailelerini ziyaret etti. Atabay, ziyarette bir şehit çocuğuyla yakından ilgilenerek bayram hediyesi verdi. - SİİRT