Siirt İl İdare ve İl Pandemi kurulları toplandı Siirt'te il genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirler kapsamında İl İdare ile İl Pandemi kurulları toplandı.

Siirt'te il genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirler kapsamında İl İdare ile İl Pandemi kurulları toplandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonu'nda Vali Ali Fuat Atik'in başkanlığında sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler görüşüldü.

Vali Atik, toplantıda yaptığı konuşmada, tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden gelebilmek için ciddi tedbirlerin alınması ve uygulanması gerektiğini söyledi. İl genelinde virüsle daha etkin bir şekilde mücadele edileceğine dikkati çeken Vali Atik, şöyle devam etti:

"İlimizde koronavirüsle mücadele çalışmaları büyük bir titizlikle yürütülüyor. Bu salgının daha çok yayılmasını durdurmak için en etkili yolun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması engellemektir. Kovid-19 virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu gibi yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı bir şekilde artmasıdır."

Toplumda sosyal hareketliliğin azaltılmasına yönelik olarak şimdiye kadar bir dizi tedbir alındığını ifade eden Atik, bu kapsamda herkese önemli görevler düştüğünü bildirdi.

"Empati kurup, dostumuza, çevremize, tanıdıklarımızı vatandaşların evden dışarı çıkmamaları için uyaracağız. Tedbirleri sert bir şekilde uygulayamazsak evde televizyon seyretme yerine yoğun bakımda tavanı seyredeceğiz." ifadelerini kullanan Atik, hayatın normale döneceği zamana kadar devletin gerekli önlemleri almaya devam edeceğini anlattı.

Atik, toplantıda alınan kararlara riayet edilmesinin önemine değinerek "Etkin önlemlerle inşallah bunları hep birlikte aşacağız. Biz istiyoruz ki vatandaşımız sorumluluğunun bilincinde olsun. Vatandaşımız ancak günlük ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıksın." diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıda şu kararlar alındı:

"İller arası seyahat yapan otobüslere kısıtlama yapılacak. Valilik bünyesinde bir kurul oluşturulmasına il dışına zaruri (hasta ise sevk belgesi gibi) olarak gidecek kişiler kuruldan seyahat izin belgesi alarak seyahat edecek. Merkez ve ilçelerden il dışına ve diğer ilçelere taziye, mevsimlik işçi gibi sebepler ile minibüslerin toplu taşıma yapması ikinci bir karara kadar yasaklandı. Özel araçlarda ruhsatta belirtilen yolcu sayısından fazla yolcu alınmayacak, buna uymayanlar hakkında idari ve adli işlemlerin yapılacak. İl merkezinde bulunan ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Güres Caddesi ve Aydınlar Caddesi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edilerek yoğunluk en aza indirilecek. İl ve ilçelerde belediye ve şirketlere ait servisler ikinci bir karara kadar durdurulacak. İlçelerden il merkezine toplu taşıma yapan minibüslerin ikinci bir karara kadar çalışmaları durdurulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine ziyaretçi alınması ikinci bir karara kadar yasaklandı. İl ve ilçe müftülüklerine bağlı bulunan camilerin merkezi sitem ile ezanlar okunacak, vakit namazlarında da camiler kapanacak. Evde izolasyonda kalan vatandaşların kontrollerinin sağlık personelleri tarafından yapılacak, bu esnada kolluk kuvvetleri sağlık personeli için gerekli güvenlik önlemlerini alacak. Valilik ve diğer kamu kurum ve kuruluşları sosyal medya üzerinden toplumu sürekli bilgilendirecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan mescitler ikinci bir karara kadar kapatılacak. Merkez ve ilçe köylerinde çiftçilik ile uğraşan vatandaşların bulundukları alanının sınırları dışına çıkmadan ve toplu halde bulunmaması şartı ile tarla ve bahçelerinde çalışmalarında herhangi kısıtlama olmayacak."

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Peyman Dara Turhan, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA