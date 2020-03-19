Siirt İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı
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Koronavirüs, Siirt, Güncel

Siirt İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı

Siirt İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı.

19.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:02
Siirt İl Hıfzıssıhha Kurulu toplandı

Siirt İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı.

Valilikte düzenlenen toplantıda yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler görüşüldü.

Vali Atik, yaptığı açıklamada, kentte tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla her türlü önlemin alındığını söyledi..

Salgının yayılmasını önlemek için sosyal ortam etkileşimini mümkün olduğunca azaltılmasının büyük bir önem arz ettiğini belirten Atik, şöyle konuştu:

"Koronavirüs, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil. Yurt dışı ve umre ziyaretinden dönen 10 vatandaşımız koronavirüs şüphesi ile Siirt Devlet Hastanesinde gözlem altında tutulmuş, 8 vatandaşımızdan alınan numuneler temiz çıkmış, 2 vatandaşımızın da analiz sonuçlarını ayrıca kamuoyu ile paylaşacağız. Özellikle bu süreçte vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalarını, ziyaretçi kabul etmemelerini ve kendilerini iyi bir şekilde izole etmelerini istiyoruz."

Toplantıya Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, Sağlık İl Müdürü Erol Emre Ömür de katıldı.

Kaynak: AA

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