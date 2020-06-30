Siirt Havalimanına otobüs seferleri başlatıldı
Siirt'te belediye önünden havalimanına haftanın üç günü otobüs seferleri başlatıldı.
30.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 30.06.2020 19:53
Siirt'te belediye önünden havalimanına haftanın üç günü otobüs seferleri başlatıldı.
Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, Siirt-İstanbul karşılıklı uçak seferlerinin olduğu pazartesi, çarşamba ve cuma günleri havalimanına otobüs seferlerinin başlatıldığı bildirildi.
Hareket yerinin belediye önünden saat 10.15'te olacağı aktarıldı.
Kaynak: AA