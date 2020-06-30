Siirt Havalimanına otobüs seferleri başlatıldı Siirt'te belediye önünden havalimanına haftanın üç günü otobüs seferleri başlatıldı.

Siirt'te belediye önünden havalimanına haftanın üç günü otobüs seferleri başlatıldı.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, Siirt-İstanbul karşılıklı uçak seferlerinin olduğu pazartesi, çarşamba ve cuma günleri havalimanına otobüs seferlerinin başlatıldığı bildirildi.

Hareket yerinin belediye önünden saat 10.15'te olacağı aktarıldı.

Kaynak: AA