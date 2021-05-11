Siirt hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu beşinci il oldu
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Siirt hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu beşinci il oldu

Siirt hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu beşinci il oldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu illerin hanehalkı istatistiğini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu illerin hanehalkı istatistiğini yayımladı.

TÜİK Siirt Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada göre, Türkiye'de 2020'de ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu beşinci il 4,87 kişi ile Siirt oldu.

İllerin hanehalkı büyüklüğüne göre incelendiğinde Şırnak'ın 5,75 kişi ile birinci olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şırnak'ı 5,25 kişi ile Şanlıurfa, 5,16 kişi ile Hakkari, 5,6 kişi ile Batman, 4,87 kişi Siirt ve Mardin takip etti. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,61 kişi ile Çanakkale, onu 2,66 kişi ile Tunceli izledi. Siirt'in 65 bin 753 hanehalkı tiplerine göre incelendiğinde tek kişilik sayı 7 bin 834 kişi, tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı 44 bin 74 kişi oldu. Ayrıca geçen yıl Siirt'te gerçekleşen 1821 evliliğin yüzde 12,4'ü olan 225 evlilik akraba evliliği oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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