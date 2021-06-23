Siirt Güres Caddesi Yenileme Projesinin çalışmaları sürüyor
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Siirt Güres Caddesi Yenileme Projesinin çalışmaları sürüyor

Siirt Güres Caddesi Yenileme Projesinin çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Belediyesince yaptırılan Güres Caddesi Yenileme Projesinin yapımı sürüyor.

Siirt Belediyesince yaptırılan Güres Caddesi Yenileme Projesinin yapımı sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 750 metre uzunluğundaki caddede içme suyu, yağmur suyu ve atık su hatları yenileniyor.

Yıl sonuna kadar alt ve üst yapı çalışmalarının büyük kısmının tamamlanacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kent mobilyaları ve peyzajın bir kısmı önümüzdeki yıla sarkabilir. Kanalizasyon, içme ve yağmur suyu alt yapısı, kaldırım ve yolun geçtiği üst yapı tamamen yenileniyor. Caddede geçişler ve yürüme yerleri ile alışverişe gelen vatandaşlara rahat bir ortam oluşturulacak. Cadde şehrin vitrini olacak."

Yenilenecek caddede yeşil alanların artması, çeşitli etkinlik alanlarının eklenmesi, ticaret alanlarının daha aktif kullanımının sağlanması, yaya akışının kesintisiz olması ve engelli erişimine uygun mekanlar oluşturulmasının amaçlandığı aktarılan açıklamada, tüm alanın engelli erişimine uygun hale getirileceğini, cadde aydınlatma tasarımı ve araç trafiğine kapalı modern yeşil alan olacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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